Путин поручил кабмину создать условия для производства суперкомпьютеров

Следует предусмотреть льготы для российских производителей комплектующих
Создать условия для разработки суперкомпьютеров – такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин. В опубликованном на сайте Кремля документе отмечается, что одним из важных пунктов являются льготы для российских производителей комплектующих.
Также кабмину рекомендуется рассмотреть возможность грантовой поддержки ученых, малых и средних технологических компаний. Это должно помочь им оплачивать использование суперкомпьютеров для создания и развития сложных нейросетей. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2023 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Суперкомпьютеры в России сегодня есть у Сбербанка, "Яндекса", МТС, а также в МГУ. Страна занимает девятое место в рейтинге стран по совокупному объему вычислительных мощностей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"