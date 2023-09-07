Путин поручил кабмину создать условия для производства суперкомпьютеров

Следует предусмотреть льготы для российских производителей комплектующих

Создать условия для разработки суперкомпьютеров – такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин. В опубликованном на сайте Кремля документе отмечается, что одним из важных пунктов являются льготы для российских производителей комплектующих.

Также кабмину рекомендуется рассмотреть возможность грантовой поддержки ученых, малых и средних технологических компаний. Это должно помочь им оплачивать использование суперкомпьютеров для создания и развития сложных нейросетей. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2023 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Суперкомпьютеры в России сегодня есть у Сбербанка, "Яндекса", МТС, а также в МГУ. Страна занимает девятое место в рейтинге стран по совокупному объему вычислительных мощностей.

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