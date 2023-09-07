Юань подешевел до минимума впервые с 2007 года

Структурные вызовы привели к рекордному падению национальной валюты КНР

Курс национальной валюты Китая по отношению к доллару рекордно рухнул и достиг самого низкого уровня впервые за 16 лет, передает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на данные Континентальной торговой сессии.

Напомним, что курс китайской национальной валюты только за первые шесть месяцев текущего года подешевел почти на 6 процентов по отношению к доллару. По данным издания Financial Times, давление на юань оказывают не только слабые показатели экономического потенциала Китая, но и кризис на рынке недвижимости в Пекине.

Примечательно, что по сравнению с прошлогодними показателями нынешний курс национальной валюты КНР по отношению к американским деньгам составил всего лишь 7,33 юаня. Как уточнили экономисты, такие данные свидетельствуют о критической стагнации китайской экономики. Помимо этого, юань присоединился к списку "слабейших национальных валют" азиатского региона.

Ранее специалисты рейтингового агентства Moody's Investors Service сообщили, что в ближайшие несколько лет экономика Китая столкнется со структурными вызовами, которые в значительной степени повлияют на вектор развития Пекина. По данным аналитиков агентства, одним из наиболее вероятных сценариев развития китайской экономики является откат к традиционной модели.

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