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Юань подешевел до минимума впервые с 2007 года

15:28
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Структурные вызовы привели к рекордному падению национальной валюты КНР

Курс национальной валюты Китая по отношению к доллару рекордно рухнул и достиг самого низкого уровня впервые за 16 лет, передает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на данные Континентальной торговой сессии.

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Напомним, что курс китайской национальной валюты только за первые шесть месяцев текущего года подешевел почти на 6 процентов по отношению к доллару. По данным издания Financial Times, давление на юань оказывают не только слабые показатели экономического потенциала Китая, но и кризис на рынке недвижимости в Пекине.  

Примечательно, что по сравнению с прошлогодними показателями нынешний курс национальной валюты КНР по отношению к американским деньгам составил всего лишь 7,33 юаня. Как уточнили экономисты, такие данные свидетельствуют о критической стагнации китайской экономики. Помимо этого, юань присоединился к списку "слабейших национальных валют" азиатского региона. 

Ранее специалисты рейтингового агентства Moody's Investors Service сообщили, что в ближайшие несколько лет экономика Китая столкнется со структурными вызовами, которые в значительной степени повлияют на вектор развития Пекина. По данным аналитиков агентства, одним из наиболее вероятных сценариев развития китайской экономики является откат к традиционной модели.  

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