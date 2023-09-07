ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Журналист Хинкл рассказал о возможных новых границах Украины

15:48
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Конфликт на Украине закончится на российских условиях с неминуемой потерей Киевом территорий. Такое мнение высказал американский журналист Джексон Хинкл.

Будапешт призвал немедленно начать переговоры по Украине
Президент Финляндии предупредил о риске эскалации конфликта на Украине

Хинкл предупредил, что "если разжигатели конфликта будут продолжать делать то же самое, что и сейчас, Польша зайдет с одобрения США на западную Украину, во Львов".

Нежелание идти на переговоры грозит киевскому режиму тем, что "Россия освободит в том числе и Киев", а украинские власти потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса, цитирует Хинкла РИА Новости.

Ранее бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией приведет к значительным территориальным уступкам Киева в пользу Москвы, тем более что российские военные имеют достаточное количество ресурсов для освобождения Одессы и Харькова.

Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер выражал мнение, что военнослужащие ВСУ будут вынуждены перейти в "глухую оборону" из-за успеха российских военных на Харьковском направлении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.