Россия продолжает спецоперацию

Конфликт на Украине закончится на российских условиях с неминуемой потерей Киевом территорий. Такое мнение высказал американский журналист Джексон Хинкл.

Хинкл предупредил, что "если разжигатели конфликта будут продолжать делать то же самое, что и сейчас, Польша зайдет с одобрения США на западную Украину, во Львов".

Нежелание идти на переговоры грозит киевскому режиму тем, что "Россия освободит в том числе и Киев", а украинские власти потеряют контроль и над такими городами, как Харьков и Одесса, цитирует Хинкла РИА Новости.

Ранее бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер заявил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией приведет к значительным территориальным уступкам Киева в пользу Москвы, тем более что российские военные имеют достаточное количество ресурсов для освобождения Одессы и Харькова.

Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер выражал мнение, что военнослужащие ВСУ будут вынуждены перейти в "глухую оборону" из-за успеха российских военных на Харьковском направлении.

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