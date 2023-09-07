Военные деморализованы, общество устало от военных действий

Украинский лидер Владимир Зеленский дал поручение новому министру обороны Украины Рустему Умерову разработать "новую философию отношения" к украинским военным.

Зеленский заявил, что украинский солдат – это ключевой приоритет сил обороны страны, поэтому "если для блага и прочности нужны изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными".

Президент Украины потребовал от Минобороны избавиться от лишней бюрократии, решить проблемы медицинского обеспечения и тренировок военнослужащих, а также их общения с родственниками, сообщает РИА Новости.

Ранее офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что стремление украинского лидера Владимира Зеленского продолжать провальное контрнаступление ВСУ принесет России победу в зоне военной спецоперации. Военный аналитик подчеркнул, что российские военные не могут потерпеть поражение в противостоянии с украинской армией в зоне СВО из-за "ресурсного и демографического превосходства" Москвы над Киевом.

Тем не менее, новый украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что командование ВСУ сделает все возможное для возвращения подконтрольных на данный момент ВС России украинских территорий в состав страны.

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