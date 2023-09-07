Собянин объявил о завершении строительства северного радиуса салатовой ветки метро

Станция "Лианозово" вошла в большой городской вокзал

Московское метро сегодня получило еще три новые станции – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех". Открыл северный участок Люблинско-Дмитровской линии мэр Сергей Собянин.

Подземка стала ближе - в пешей доступности еще для полумиллиона москвичей. А станция "Лианозово" вошла в большой городской вокзал, который объединяет метро, наземный транспорт и первый центральный диаметр. Как раз сегодня же после реконструкции была открыта одноименная платформа на МЦД-1. Ее перенесли таким образом, чтобы пересадка с одного вида транспорта на другой была более удобной.

С открытием нового участка Люблинско-Дмитровская линия стала уже девятой по счету в столичной подземке, которая вышла за МКАД. Конечная станция "Физтех" появилась практически в непосредственной близости от Московского физико-технического института.

"Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше. Всего 43 километра, больше 20 станций. И сегодня запускаем на северном участке на этой линии еще три новых станции метро. И вот со мной студенты. Они рассказывают, как в 1996 году у них был на КВН прикол, когда они рисовали возле своего университета станцию метро. Так вот эта сказочная история воплотилась, и сегодня реально метро пришло, и будет станция рядом с Физтехом", - отметил Собянин.

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