Русских, как всегда, недооценили

Запад выработал очень плохую привычку, он не избавился от нее и за время нынешнего противостояния Россией. В западных странах недооценивают решимость русских, заявил бывший морпех ВС США Брайан Берлетик.

Для россиян, в отличие от западных спонсоров Киева, этот конфликт представляет собой вопрос выживания. Поэтому русские готовы пойти на все, чтобы одержать победу, пояснил Берлетик в интервью на YouTube-канале бывшего члена британского парламента Джорджа Галлоуэя.

По словам американского морпеха, натовцев удивило, что оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная. Также их поразило, что российские военные сражаются и побеждают обученные и вооруженные Североатлантическим альянсом украинские силы – которые, считали в НАТО, должны были их легко одолеть.

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