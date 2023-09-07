Уже через два месяца украинские военные не смогут участвовать в боевых действиях

Наступательные действия ВСУ в зоне военной спецоперации завершатся в течение двух месяцев, передает издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента США.

"У Украины около 6-7 недель перед тем, как контрнаступление ВСУ окончательно завершится", - заявил собеседник издания, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность собеседник издания подчеркнул, что на сегодняшний день представители политического истеблишмента США все еще продолжают спорить по поводу оценок украинского контрнаступления. По его словам, многие чиновники из администрации нынешнего хозяина Белого дома уверены, что "тяжелые потери" ВСУ при реализации наступательных действий в зоне СВО не позволят киевскому режиму продолжать боевые действия.

Как уточнил аналитик Разведывательного управления США Трент Мол, вероятность того, что украинская армия все-таки сможет прорвать оборонительные укрепления российских военных крайне мала. Он также добавил, что неудачи ВСУ в зоне боевых действий рано или поздно заставят действующего президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговорный процесс с Россией.

Ранее офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что стремление киевского режима продолжать провальное контрнаступление ВСУ принесет России победу в зоне СВО. По мнению военного аналитика, несмотря на поддержку стран "коллективного" Запада, на данный момент Москва обладает значительным преимуществом над Киевом в количестве вооружений.

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