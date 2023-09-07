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Беспилотник ВСУ сбит в Волгоградской области

16:01
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Пострадавших и разрушений нет

Украинский БПЛА перехвачен в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

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Как пишет официальный Telegram-канал региональной администрации, 7 сентября на территории Волгоградской области силами обнаружен беспилотный летательный аппарат. Дрон был перехвачен и нейтрализован силами Министерства обороны России.

Минобороны ранее сообщило, что утром 7 сентября над Брянской областью были сбиты три украинских беспилотника. О ликвидации еще одного дрона сообщил мэр Москвы Сергей Собянин – аппарат был сбит в Раменском районе Подмосковья.

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