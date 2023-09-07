Ереван объяснил военные учения США и Армении углублением отношений двух стран

Такие действия позволят укрепить американо-армянские связи

Решение о проведении американо-армянских военных учений в Восточном Закавказье принято из-за необходимости углубления двусторонних отношений между Вашингтоном и Ереваном. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава постоянной комиссии армянского парламента по внешним связям Саркис Ханданян.

Новый виток ухудшения отношений между Москвой и Ереваном был спровоцирован недавними заявлениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, что в понедельник глава армянского правительства в ходе интервью изданию La Repubblica заявил о необходимости создания "коллективного инструмента" по обеспечению региональной безопасности. По мнению Пашиняна, Ереван "вкусил горькие плоды", ориентируясь в этом вопросе исключительно на Кремль. Позднее в МИД России отреагировали на высказывания армянского политика, указав, что такие слова могут перечеркнуть "взаимовыгодные и эффективные" отношениях двух стран.

Как отметил политик, несмотря на обеспокоенность некоторых стран, решение о проведении учений в регионе является "суверенным правом Армении".

"Принятое решение является также реакцией и результатом армяно-американских углубляющихся отношений", - сказал Ханданян, чьи слова приводит информагентство "Интерфакс".

При этом представитель армянского парламента подчеркнул, что совместные учения Армении и США позволят Еревану углубить отношения с представителями политического истеблишмента Белого дома во всех сферах.

Он также добавил, что учения направлены на улучшение взаимодействия американских и армянских военных в рамках миротворческих миссий в Восточном Закавказье.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что Ереван принял решение о проведении на территории страны совместных армяно-американских учений. По данным оборонного ведомства, такие учения способствуют улучшению отношений между Арменией и США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"