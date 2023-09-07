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США ввели санкции против 11 россиян

16:56
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Вашингтон подозревает их в киберпреступлениях

Американские власти ввели персональные санкции в отношении одиннадцати граждан России, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Министерства финансов США.

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Как уточнили в ведомстве, Вашингтон принял решение о включении одиннадцати россиян в очередной ограничительный список из-за возможной причастности этих граждан к совершению киберпреступлений на территории США.

Под новые санкции американского Минфина попали Максим Галочкин, Артем Куров, Михаил Чернов, Максим Халиуллин, Александра Можаева, Сергей Логунцов, Андрей Жуков, Михаил Царев, Вадим Валиахметов, Дмитрий Путилин и Максим Руденский.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон принял решение о введении очередного пакета антироссийских санкций. По словам американского лидера, новые рестрикции необходимы для привлечения Кремля к ответственности за "принудительное перемещение на территорию России украинских детей".

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