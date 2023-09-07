ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Мосгоризбиркоме прошла процедура разделения ключа расшифровки ДЭГ

16:56
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Будет пять хранителей ключа

В Мосгоризбиркоме прошла процедура разделения ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Как сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, будет пять хранителей ключа, минимум три из них необходимо для того, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру.

"Каждый голос, который будет подан в электронном виде, в сейфе три дня будет защищен именно тем ключом, который мы сейчас с вами все вместе сформируем и тут же на пять частей разделим, чтобы ни у кого не было возможности что-то подсмотреть, каким-то образом повлиять на выборы, которые начнутся уже завтра", – отметил он.

Части ключа переданы на хранение председателю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, члену Общественной палаты столицы Вадиму Ковалеву, члену Центральной избирательной комиссии РФ Игорю Борисову, члену Московской городской избирательной комиссии Юрию Ермолову, председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ключи шифрования для онлайн-голосования
Ключи шифрования для онлайн-голосования
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.