В Мосгоризбиркоме прошла процедура разделения ключа расшифровки ДЭГ

Будет пять хранителей ключа

В Мосгоризбиркоме прошла процедура разделения ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Как сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, будет пять хранителей ключа, минимум три из них необходимо для того, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру.

"Каждый голос, который будет подан в электронном виде, в сейфе три дня будет защищен именно тем ключом, который мы сейчас с вами все вместе сформируем и тут же на пять частей разделим, чтобы ни у кого не было возможности что-то подсмотреть, каким-то образом повлиять на выборы, которые начнутся уже завтра", – отметил он.

Части ключа переданы на хранение председателю Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, члену Общественной палаты столицы Вадиму Ковалеву, члену Центральной избирательной комиссии РФ Игорю Борисову, члену Московской городской избирательной комиссии Юрию Ермолову, председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября.

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