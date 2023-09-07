Украина начала экспорт зерна через порты Хорватии

Киеву удалось найти "безопасный" логистический маршрут

Киевский режим начал использовать морские порты Хорватии для экспорта украинского зерна в страны ЕС. Об этом в ходе очередного брифинга заявила первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

Напомним, что накануне политик приняла участие в саммите "Инициативы трех морей". По данным украинских СМИ, в ходе мероприятия Свириденко удалось обсудить с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем возможность открытия новых торговых маршрутов для транспортировки украинской сельскохозяйственной продукции.

"Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты", - заявила Свириденко, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик высокопоставленный чиновник подчеркнула, что, несмотря на "нишевость" хорватских портов, на сегодняшний день именно этот торговый путь является, пожалуй, самым "безопасным" логистическим маршрутом экспорта украинского зерна в ведущие страны Европы.

Она также добавила, что этот маршрут еще сыграет ключевую роль в выстраивании послевоенных торговых отношений между Украиной и странами Европейского союза.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Глушко заявил, что Москва и Анкара достигли соглашения о поставке одного миллиона тонн зерна в беднейшие регионы мира. По словам высокопоставленного дипломата, уже в ближайшее время Россия и Турция вступят в рабочие контакты по этому вопросу.

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