Московский зоопарк поделился новыми кадрами с детенышем панды

Медвежонок подрастает

Новые кадры, вызывающие умиление, выложил сегодня Московский зоопарк. Детеныш 6-летней панды Дин-Дин растет буквально на глазах.

На этом видео заметно, как за несколько дней шерстка медвежонка стала более длинной и густой, приняв соответствующую виду бело-черную окраску. Дин-Дин бережно вылизывает детеныша, предотвращая его кожу и глазки от пересыхания и помогая правильной работе кишечника.

Самка по-прежнему старается резко не менять позы, чтобы не потерять своего маленького героя, а потому принимает еду преимущественно из тарелки. Напомним, что родителей медвежонка - самку Дин-Дин и самца Жуи - привезли в Москву в честь 70-летия дипломатических отношений между Китаем и Россией. И специалисты двух государств продолжают пристально наблюдают за потомством, которое эти животные как в природе, так и в неволе приносят довольно редко.

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