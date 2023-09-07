В стране проживает около 14 тысяч украинских беженцев

Австрийские власти не будут выдавать киевскому режиму граждан Украины призывного возраста, передает издание Express со ссылкой на представителя МВД Австрии.

"Мы никогда не стали бы это делать", - заявил представитель Министерства внутренних дел, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом представитель ведомства подчеркнул, что такие заявления отдельных представителей политического истеблишмента Украины можно расценивать в качества акта посягательства на внешнеполитический суверенитет Австрии.

"Украинцев, проживающих в Австрии, на родину отправлять, конечно же, не будут", - заключил он.

Как уточнили авторы публикации, после начала военной спецоперации в Австрию прибыло порядка 14 тысяч украинских беженцев призывного возраста.

Ранее журналисты издания Asia Times сообщили, что глава киевского режима Владимир Зеленский призвал ведущие страны Европы депортировать граждан Украины призывного возраста для участия в боевых действиях. По мнению аналитиков издания, такие действия украинского руководства указывают на колоссальные потери ВСУ в ходе наступательных действий в зоне СВО.

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