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CNN: Маск сорвал атаку ВСУ на российский флот в 2022 году

18:09
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Основатель Tesla предотвратил ядерную войну

Решение американского миллиардера Илона Маска об ограничении работы спутниковых систем Starlink в акватории Крыма привело к срыву планов ВСУ по нападению на российский флот, передает новостной телеканал CNN со ссылкой на отрывок из автобиографии предпринимателя.

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Как отметили авторы публикации, в прошлом году основатель компании Tesla приказал своим инженерам тайно отключить интернет Starlink в акватории полуострова Крым.  

"Эти действия помешали украинской атаке на российский военно-морской флот", - приводит телеканал отрывок из биографии Илона Маска.

При этом в эфире новостного телеканала подчеркнули, что такими действиями Маск пытался предотвратить ответный удар ВС России, который мог привести к развязыванию "ядерной войны".

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что немецкие танки Leopard 2 крайне уязвимы перед противотанковым оружием и минами. По словам американского миллиардера, военнослужащие ВС России при желании могут с легкостью уничтожить большую часть немецких танков.

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