Появилсиь подробности трагедии в Ленинградской области

Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП с велосипедистками

Трагедия на трассе в Ленинградской области. Там на группу из 11 несовершеннолетних велосипедисток из школы Олимпийского резерва во время тренировки наехал автомобиль сопровождения, в который на полной скорости врезался самосвал. Под колесами погибли две девушки, остальные получили серьезные травмы. Виновником ДТП, предварительно, назван водитель большегруза. Мужчина уже задержан, суд в ближайшее время выберет меру пресечения. Проверка ждёт транспортную компанию. Следователи также оценят действия сотрудников спортивного учреждения.

На обочине - искореженные велосипеды, шлемы, смятый автомобиль с надписями "Олимпийский резерв". Группа из 11 воспитанников спортивной школы в сопровождении тренера сегодня утром выехала на тренировку, и в них на полной скорости врезалась фура. Сотрудники интерната, которые первыми приехали на место трагедии, в состоянии шока.

Эта была группа девушек 14-15 лет, под руководством опытного тренера. Две спортсменки погибли на месте, остальные, в том числе и тренер, сейчас в больницах в тяжелом состоянии. С места аварии их отправили вертолетами.

"Состояние при поступлении девочки средней тяжести. Отмечается сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки. Ушиб брюшной стенки. В настоящее время девочка в реанимации для наблюдения помещена. Получает все необходимое лечение", - сообщил Александр Гостимский, главный врач Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий.

Большегрузом управлял 31-летний мужчина, он уже дал показания. Первые выводы следствия после допроса - водитель уснул за рулем и врезался в машину сопровождения спортсменов.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель самосвала задержан, но у следствия много вопросов и к самой спортивной школе. Трасса "Скандинавия" считается самой опасной в регионе, водители зачастую не соблюдают здесь скоростной режим. Почему спортсмены оказались на таком опасном участке, когда рядом есть менее оживлённые дороги? Сейчас этим вопросом задается спортивная общественность Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Прямого запрета выезжать велогруппам на федеральные трассы в российском законодательстве нет. Но, по некоторой информации, маршрут этой тренировки не был согласован с руководством спортшколы. Это уже вызвало негодование в Российский федерации велоспорта.

Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже взяли расследование трагедии под личный контроль. Пострадавшим окажут помощь. Участницы тренировки - девушки из разных регионов России, занимаются велогонками с детства и мечтали продолжить спортивную карьеру именно в Санкт-Петербурге.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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