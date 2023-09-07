ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

NYT: кассетные бомбы ВСУ оказались неэффективны против укреплений России

18:40
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Контрнаступление Украины провалилось из-за "бетонной обороны" российских военных

Поставляемы странами Запада кассетные снаряды не способствуют продвижению украинской армии в зоне военной спецоперации, передает издание The New York Times со ссылкой на комментарии военнослужащих ВСУ.  

WP: ВСУ начали применять в бою американские кассетные боеприпасы
Правозащитники HRW обвинили ВСУ в убийстве жителей Изюма кассетными снарядами

Как отметили авторы публикации, кассетные боеприпасы, поставляемые США на Украину, оказались неэффективны против оборонительных укреплений российских военных.

"Кассетные боеприпасы неэффективны против окопанных русских позиций — траншей и бункеров", - заявили бойцы украинской армии, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом один из военнослужащих подчеркнул, что именно оборонительный потенциал ВС России в зоне СВО является главной причиной провала наступательных действий ВСУ.

Он также добавил, что кассетные снаряды могут быть эффективно лишь при условии применения их на открытой местности. По его словам, использование таких боеприпасов против оборонительных укреплений не имеет смысла.

Ранее представитель правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм заявила, что украинские военные неоднократно применяли кассетные боеприпасы против мирного населения, проживающих в Харьковской области. По данным организации, именно военнослужащие ВСУ причастны к гибели свыше 20 мирных жителей Изюма.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.