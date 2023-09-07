Контрнаступление Украины провалилось из-за "бетонной обороны" российских военных

Поставляемы странами Запада кассетные снаряды не способствуют продвижению украинской армии в зоне военной спецоперации, передает издание The New York Times со ссылкой на комментарии военнослужащих ВСУ.

Как отметили авторы публикации, кассетные боеприпасы, поставляемые США на Украину, оказались неэффективны против оборонительных укреплений российских военных.

"Кассетные боеприпасы неэффективны против окопанных русских позиций — траншей и бункеров", - заявили бойцы украинской армии, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом один из военнослужащих подчеркнул, что именно оборонительный потенциал ВС России в зоне СВО является главной причиной провала наступательных действий ВСУ.

Он также добавил, что кассетные снаряды могут быть эффективно лишь при условии применения их на открытой местности. По его словам, использование таких боеприпасов против оборонительных укреплений не имеет смысла.

Ранее представитель правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм заявила, что украинские военные неоднократно применяли кассетные боеприпасы против мирного населения, проживающих в Харьковской области. По данным организации, именно военнослужащие ВСУ причастны к гибели свыше 20 мирных жителей Изюма.

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