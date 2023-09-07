Продолжается прием заявок на конкурс "Росмолодежь. Гранты 2 сезон"

Принять участие в конкурсе могут россияне в возрасте от 14 до 35 лет

Федеральное агентство по делам молодежи до 24 сентября 2023 года проводит прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов "Росмолодежь. Гранты 2 сезон".

Конкурс направлен на вовлечение молодежи Российской Федерации в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны.

Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет, подав заявку через федеральную государственную автоматизированную информационную систему "Молодежь России (grants.myrosmol.ru).

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