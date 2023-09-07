"Урок цифры" познакомит школьников с применением технологий ИИ в отраслях экономики

12 сентября на сайте мероприятия пройдет вебинар с разработчиками урока для педагогов

С 18 сентября по 8 октября 2023 года в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок Цифры" в школах пройдут уроки по теме "Искусственный интеллект в отраслях".

Организаторами выступают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, АНО "Цифровая экономика", Благотворительным фондом "Вклад в будущее" при экспертной поддержке ПАО Сбербанк в партнерстве с российскими компаниями сферы информационных технологий.

На уроке школьники смогут познакомиться с процессами работы с данными и на практике изучат применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики.

12 сентября 2023 года в 10:00 по московскому времени на сайте мероприятия - урокцифры.рф пройдет вебинар с разработчиками урока для педагогов.

Более подробная информация доступна на сайте урокцифры.рф.

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