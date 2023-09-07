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Масштабный Game Dev хакатон "Синеус" пройдет в Вологодской области

18:57
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Принять участие можно как онлайн, так и очно

21-24 сентября 2023 года в Вологодской области пройдет первый масштабный Game Dev хакатон "Синеус", который соберет на одной площадке топовых работодателей, инвесторов, экспертов геймдева, стартаперов, разработчиков и создателей игр со всей страны.

Участников хакатона ждут три дня синергии лучших умов игровой индустрии, возможность найти сотрудников, работодателя, команды и проекты для инвестиций, выступления представителей геймдева и спикеров, а также знакомство с историческими местами Вологодчины и просто хороший отдых.

Хакатон пройдет в гибридном формате, принять участие можно как онлайн, так и очно. Более подробная информация о мероприятии и форма для регистрации размещены на официальном сайте: https://sineys.ru.

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