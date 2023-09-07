Зампостпреда США при ООН назвал ситуацию на Украине плохой

Вашингтон продолжит оказывать давление на Москву

Американские власти продолжат оказывать давление на Россию из-за стремительного ухудшения ситуации на Украине. Об этом в ходе очередного брифинга заявил заместитель постоянного председателя США при ООН Роберт Вуд.

"Ситуация в Украине плохая. Она не улучшается", - заявил Вуд, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать политическое давление на Москву из-за ухудшения ситуации на Украине. По его словам, политический истеблишмент США сделает все возможное, чтобы Россия в ближайшее время вывела свои войска с украинских территорий.

Ранее заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за регулярных поставок западных вооружений киевскому режиму. По словам дипломата, такие действия США и ЕС приведут лишь к эскалации украинского кризиса.

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