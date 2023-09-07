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Собянин: район Северный получил метро и полноценную интеграцию с городом

22:19
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Мэр открыл финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Московское метро сегодня получило ещё три новые станции – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" - мэр Сергей Собянин открыл северный участок Люблинско-Дмитровской линии. Подземка стала ближе еще для полумиллиона москвичей и жителей областного Долгопрудного. Особая радость у студентов Московского физико-технического института. В прошлом в шутку на схемах столичной подземки они подрисовывали станцию рядом со своим вузом. И вот она стала реальностью. А в Лианозово теперь сформирован большой городской вокзал. Он объединил метро, наземный транспорт и первый центральный диаметр.

Люблинско-Дмитровская линия становится больше на три станции, студенты не сдерживают эмоций. "Физтех" - новая конечная салатовой линии и теперь самая северная станция московского метро. О ней мечтали очень давно - у студентов одноименного вуза есть даже своя байка.

Тогда, 27 лет назад, это было фантастикой, но студенческая выходка оказалась пророческой. Креативщики из 90-х ошиблись только с линией - "Физтех" появился не на серой, как они предполагали, а на салатовой.

Люблинско-Дмитровская линия стала длиннее почти на шесть километров, и этот отрезок был непростым - проходка тоннелей и строительство велись в сложных условиях, под ключевыми транспортными объектами - Дмитровским шоссе и Первым центральным диаметром. Сегодня на первом поезде до "Физтеха" приехал мэр Москвы Сергей Собянин, и таким образом открыл новый участок для пассажиров.

"Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше. Всего 43 км, больше 20 станций. И сегодня запускаем на северном участке на этой линии еще три новых станции метро. И район Северный, который тоже был когда-то поселком, таким отдаленным от Москвы, сегодня получил метро и полноценную интеграцию в живую ткань города. Поздравляю с большим событием, спасибо строителям, спасибо жителям, которые терпели долгое время эту стройку. Но, думаю, результат говорит сам за себя", - отметил Собянин.

Станция "Физтех" получилось одновременно торжественной и лаконичной, без привычных колонн и пилонов. Акцент - на портретах известных ученых и внушительных светильниках. Кто-то увидит здесь свернутые листы бумаги, с которой будут работать будущие инженеры и физики. А вот если вспомнить, что метро пришло в посёлок Северный, то световые колонны можно принять за ледяные сталагмиты.

На новых станциях - как в музеях: пассажиры фотографируются и торопятся увидеть все первыми. "Яхромская" удивляет красно-белыми, исторически "московскими" цветами. На одной из путевых стен - гигантское панно, которое погружает в праздничную атмосферу столичной жизни 1947 года, когда весь город отмечал 800-летие Москвы. Здесь флаги, военные, спортсмены и даже индийский слон - всего 22 сюжета. А "Лианозово", напротив, в спокойных оттенках, зато здесь появился Московский городской вокзал.

"Мы специально перенесли со старой платформы в новое место, построили вокзал и переход на станцию "Лианозово", которую сегодня открываем. Сложный, но очень важный, нужный транспортный узел", - отметил Собянин.

Новый участок салатовой линии изменит жизнь около полумиллиона жителей северных районов столицы - многие впервые получили метро рядом с домом.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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Сергей Собянин в метро
Станция метро "Физтех"
Станция метро "Физтех"
Станция метро "Физтех"
Станция метро "Физтех"
Сергей Собянин в метро
Сергей Собянин в метро
Станция метро "Яхромская"
Станция метро "Яхромская"
Станция метро "Яхромская"
Станция метро "Яхромская"
Сергей Собянин на станции МЦК
Сергей Собянин на станции МЦК
МЦК
МЦК
Станция метро "Лианозово"
Станция метро "Лианозово"
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