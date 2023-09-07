Собянин: район Северный получил метро и полноценную интеграцию с городом

Мэр открыл финишный участок северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Московское метро сегодня получило ещё три новые станции – "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" - мэр Сергей Собянин открыл северный участок Люблинско-Дмитровской линии. Подземка стала ближе еще для полумиллиона москвичей и жителей областного Долгопрудного. Особая радость у студентов Московского физико-технического института. В прошлом в шутку на схемах столичной подземки они подрисовывали станцию рядом со своим вузом. И вот она стала реальностью. А в Лианозово теперь сформирован большой городской вокзал. Он объединил метро, наземный транспорт и первый центральный диаметр.

Люблинско-Дмитровская линия становится больше на три станции, студенты не сдерживают эмоций. "Физтех" - новая конечная салатовой линии и теперь самая северная станция московского метро. О ней мечтали очень давно - у студентов одноименного вуза есть даже своя байка.

Тогда, 27 лет назад, это было фантастикой, но студенческая выходка оказалась пророческой. Креативщики из 90-х ошиблись только с линией - "Физтех" появился не на серой, как они предполагали, а на салатовой.

Люблинско-Дмитровская линия стала длиннее почти на шесть километров, и этот отрезок был непростым - проходка тоннелей и строительство велись в сложных условиях, под ключевыми транспортными объектами - Дмитровским шоссе и Первым центральным диаметром. Сегодня на первом поезде до "Физтеха" приехал мэр Москвы Сергей Собянин, и таким образом открыл новый участок для пассажиров.

"Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше. Всего 43 км, больше 20 станций. И сегодня запускаем на северном участке на этой линии еще три новых станции метро. И район Северный, который тоже был когда-то поселком, таким отдаленным от Москвы, сегодня получил метро и полноценную интеграцию в живую ткань города. Поздравляю с большим событием, спасибо строителям, спасибо жителям, которые терпели долгое время эту стройку. Но, думаю, результат говорит сам за себя", - отметил Собянин.

Станция "Физтех" получилось одновременно торжественной и лаконичной, без привычных колонн и пилонов. Акцент - на портретах известных ученых и внушительных светильниках. Кто-то увидит здесь свернутые листы бумаги, с которой будут работать будущие инженеры и физики. А вот если вспомнить, что метро пришло в посёлок Северный, то световые колонны можно принять за ледяные сталагмиты.

На новых станциях - как в музеях: пассажиры фотографируются и торопятся увидеть все первыми. "Яхромская" удивляет красно-белыми, исторически "московскими" цветами. На одной из путевых стен - гигантское панно, которое погружает в праздничную атмосферу столичной жизни 1947 года, когда весь город отмечал 800-летие Москвы. Здесь флаги, военные, спортсмены и даже индийский слон - всего 22 сюжета. А "Лианозово", напротив, в спокойных оттенках, зато здесь появился Московский городской вокзал.

"Мы специально перенесли со старой платформы в новое место, построили вокзал и переход на станцию "Лианозово", которую сегодня открываем. Сложный, но очень важный, нужный транспортный узел", - отметил Собянин.

Новый участок салатовой линии изменит жизнь около полумиллиона жителей северных районов столицы - многие впервые получили метро рядом с домом.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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