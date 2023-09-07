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Собянин рассказал об открытии уникальной подземной галереи в парке "Зарядье"

19:46
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Новым пространством смогут пользоваться как профессиональные, так и начинающие художники

В Москве в парке "Зарядье" открыли уникальное многофункциональное подземное пространство – "Паркинг Галерея". В новом выставочном зале можно проводить самые разнообразные мероприятия — от выставок до концертов и спектаклей. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Первым проектом "Паркинг Галереи" стала выставка выпускников художественных и архитектурных вузов столицы "Выпуск’23". 255 молодых авторов представили более 450 работ разных жанров и видов искусства — от живописи и скульптуры до видео-арта и компьютерных игр. Новым пространством смогут пользоваться как профессиональные, так и начинающие художники", — сообщил Собянин.

Отмечается, что 10 сентября посетить выставку можно бесплатно, требуется предварительная регистрация. Экспозиция проработает до 12 ноября.

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Галерея в парке "Зарядье"
Галерея в парке "Зарядье"
Галерея в парке "Зарядье"
Галерея в парке "Зарядье"
Галерея в парке "Зарядье"
Галерея в парке "Зарядье"
Галерея в парке "Зарядье"
Галерея в парке "Зарядье"
Галерея в парке "Зарядье"
Галерея в парке "Зарядье"
Галерея в парке "Зарядье"
Галерея в парке "Зарядье"
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