Мишустин обсудил меры господдержки высокотехнологичных компаний

Будет действовать льготный режим для товаров, которые ввозят с целью проведения исследовательской деятельности

Меры господдержки высокотехнологичных компаний сегодня обсуждали на заседании правительства. Премьер Михаил Мишустин рассказал о новой законодательной инициативе.

Согласно документу, будет действовать льготный режим только для тех товаров, которые ввозят в страну исключительно с целью проведения исследовательской деятельности. Такой подход позволит выпускать наукоёмкие продукты в сферах микроэлектроники и беспилотных транспортных систем, а также аддитивных технологий и биохимии.

Среди других тем совещания - компенсация затрат на уплату таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при импорте оборудования и госпрограмма "Повышение энергетической эффективности".

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