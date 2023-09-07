Запад дошел до абсурда в своей борьбе за права представителей ЛГБТ

В Калифорнии детям законодательно разрешили менять пол без согласия опекунов

Борьба за права представителей ЛГБТ на Западе продолжает бить рекорды по своей абсурдности. Так, руководство одной из больниц Лондона рекомендовало сотрудникам отказаться от использования слов "мальчик", "девочка", "мужчина" и "женщина", называя их оскорбительными. Употребление указанных терминов отныне считают преследованием и дискриминацией. А в американском штате Калифорния запретили информировать родителей о решении школьников сменить пол.

Джозефу было всего 11, когда его мать внезапно решила, что он девочка. И по совету так называемого врача ребенку поставили блокатор полового созревания. Даже слёзы сына не заставили женщину хотя бы на мгновение усомниться в своих убеждениях.

Только спустя несколько лет калечащей гормональной терапии мальчик, ожидаемо похожий на девочку, наконец осмелился задать мучивший его вопрос.

- Ты себя ощущаешь мальчиком или девочкой?

- Внутри я все еще мальчик, а вот снаружи... девочка.

- То есть ты хочешь вырасти мужчиной?

- Да!

- Слушай, если ты действительно хочешь этого, мы сможем все исправить.

- А ты будешь меня любить, если я снова стану мальчиком?

- Конечно, всегда!

Все это происходит в американской Калифорнии, в штате, где ЛГБТ-беспредел, пожалуй, достиг апогея. Здесь детям законодательно разрешили менять пол без согласия опекунов. При этом школам запретили информировать родителей о намерениях их отпрысков. Местный генпрокурор Роб Бонта такое решение суда одобрил.

О потерянном навсегда детском здоровье в результате таких радужных экспериментов на Западе говорить нынче не принято. Не только в Америке. В британских учебных заведениях даже название школьной формы решили сделать "гендерно нейтральным": слова "мальчик" и "девочка" употреблять теперь нельзя. Вместо этого - "униформа A" и "униформа Б". Похожим рекомендациям велено следовать и врачам. В общении с пациентами и коллегами лучше не обозначать пол человека. Не отстают и авторы детской литературы. Главный бестселлер для самых маленьких - творение беременного трансгендера Логана Брауна. "В животике у моего папы".

"Эта детская книга рассказывает о волнении и радости, которые испытывают два папы в связи с рождением их ребёнка. В книге я делюсь своим опытом, как неожиданно забеременел во время перерыва в лечении тестостероном", - говорит Логан Браун.

А это Германия. В Кёльне изменили школьную программу. Шестиклассники теперь обязаны проходить тест на сексуальную идентичность. Причем, материалы были подготовлены производителем средств женской гигиены. Учителя просто скачали их из интернета. Немецкие родители - люди, конечно, весьма толерантные, но даже им от такого не по себе.

Впрочем, голоса здравого смысла на Западе звучат все тише. Высказывать свое мнение, отличное от общей политической повестки, просто опасно. К примеру, американский рок-музыкант Элис Купер лишился выгодного рекламного контракта после того, как назвал современную гендерную идеологию абсурдной. А с прославившимся в роли Геракла актером Кевином Сорбо, известным своими традиционными взглядами, Голливуд вообще разорвал все отношения.

"Я стал жертвой культуры отмены. Мне просто сказали, что больше не смогут со мной работать. Объяснили, что это из-за моих консервативных взглядов, христианских ценностей, что я не тот человек, с которым люди хотели бы работать. Выходит так, что если ты христианин и консерватор, ты как будто бы дважды прокаженный", - заявил Кевин Сорбо.

Прокажёнными так называемый "цивилизованный" мир назначает уже и целые государства. Из последнего - против Уганды собираются вводить санкции из-за принятого там закона, по которому "гомосексуализм при отягчающих обстоятельствах" карается смертной казнью. Шум поднялся после того, как в стране по этой статье обвинили 20-летнего парня. Суд постановил, что он вступил в сексуальную связь с мужчиной, который находился "не в здравом уме".

"Уганда рискует поплатиться за свой закон против ЛГБТ серьёзными сокращениями финансирования, которое жизненно важно для государства. Однако президент страны своеобразно отреагировал на международное давление: "Мы должны быть готовы к войне. Помните, что война не для слабых", - пишут СМИ.

Только вот войну эту, похоже, Запад объявил, в первую очередь, сам себе - своей цивилизации, своим детям, а значит и своему будущему. Ни на Черном континенте, ни в Азии, ни в арабском мире эти ценности принимать не желают.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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