Москва одержит победу в противостоянии с альянсом

Ставка ВС России на активное использование БПЛА в зоне военной спецоперации указала на уязвимость НАТО. Об этом в интервью американскому журналисту Гарланду Никсону заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

"Если между Россией и НАТО начнется столкновение, русские будут доминировать на поле боя как минимум в войне дронов", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что на сегодняшний день все попытки американских и европейских конструкторов создать "семейство ударных БПЛА" не увенчались успехами. По его словам, беспилотники армии США не могут противостоять российским дронам в зоне военной спецоперации.

Ранее журналисты издания The New York Times сообщили, что кассетные боеприпасы не способствуют продвижению украинских военных в зоне СВО. По данным аналитиков издания, применение таких боеприпасов против оборонительных укреплений ВС России не имеет смысла.

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