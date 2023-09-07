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Sky News: Сунак и Зеленский обсудили меры по разблокированию зернового коридора

19:50
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Лондон будет способствовать Киеву в преодолении блокады

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский обсудили перспективы разблокирования зернового коридора, передает новостной телеканал Sky News со ссылкой на расшифровку телефонного разговора двух лидеров.

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Как отметили в эфире телеканала, в ходе непродолжительного телефонного разговора глава британского правительства пообещал украинскому лидеру, что Лондон "ускорит прогресс" в преодолении зерновой блокады.

"Великобритания ускорит прогресс со странами G20 в преодолении российской зерновой блокады Черного моря", - приводит телеканал слова Сунака.

При этом глава киевского режима проинформировал премьер-министра Британии о ходе контрнаступления ВСУ в зоне военной спецоперации. По словам Зеленского, наступательные действия украинских военных идут с заметным отставанием от намеченных планов стран "коллективного" Запада.

Ранее первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев начал экспортировать украинское зерно через морские порты Хорватии. По словам высокопоставленного чиновника, на сегодняшний день именно этот логистический маршрут является наиболее безопасным для транспортировки сельскохозяйственной продукции в страны ЕС.  

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