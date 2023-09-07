Капитализация Apple за два дня обвалилась на $212 млрд

На данный момент стоимость компании оценивается в 2,75 трлн долларов

Акции технологического гиганта Apple обрушились на 212 млрд долларов в течение двух дней, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на данные биржи NASDAQ.

По данным фондового рынка, ценные бумаги американской компании Apple только за последние два дня потеряли свыше семи процентов от стоимости. Уточняется, что такая ситуация произошла из-за распродажи акций и введения запрета на приобретение iPhone в Китае.

Примечательно, что общая капитализация компании на данный момент составляет всего лишь 2,75 трлн долларов.

Ранее журналисты информагентства Bloomberg сообщили, что из-за резкого падения акций Tesla американский предприниматель Илон Маск обеднел на 20 млрд долларов. По данным аналитиков агентства, несмотря на это, миллиардер сумел сохранить лидерство в списке богатейших людей планеты.

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