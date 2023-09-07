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Капитализация Apple за два дня обвалилась на $212 млрд

20:10
  • четверг
  • 07 сентября 2023

На данный момент стоимость компании оценивается в 2,75 трлн долларов

Акции технологического гиганта Apple обрушились на 212 млрд долларов в течение двух дней, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на данные биржи NASDAQ.    

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По данным фондового рынка, ценные бумаги американской компании Apple только за последние два дня потеряли свыше семи процентов от стоимости. Уточняется, что такая ситуация произошла из-за распродажи акций и введения запрета на приобретение iPhone в Китае.

Примечательно, что общая капитализация компании на данный момент составляет всего лишь 2,75 трлн долларов.

Ранее журналисты информагентства Bloomberg сообщили, что из-за резкого падения акций Tesla американский предприниматель Илон Маск обеднел на 20 млрд долларов. По данным аналитиков агентства, несмотря на это, миллиардер сумел сохранить лидерство в списке богатейших людей планеты.  

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