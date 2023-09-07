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Захарова назвала встречу Блинкена и Кулебы продажей родины "за жареную картошку"

20:47
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Украину продали Западу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба продал родину за "жареную картошку и пирожок". Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.   

Кулеба рассказал Блинкену о похмельных завтраках в McDonald's
Блинкен: Вашингтон увидел "заметный прогресс" в контрнаступлении ВСУ

Напомним, что в ходе официального визита в Киев государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетил местный McDonald's. По данным издания The Hill, политики ностальгировали по студенческим временам, а также признались, что употребление в пищу подобной еды противоречит показаниям их лечащих врачей.   

"Продал страну за кулек жареной картошки и пирожок с вареной ягодкой", - написала Захарова, комментируя совместную фотографию Кулебы и Блинкена в местном McDonald's.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнула, что раньше "изменники" продавали родину за "целую бочку варенья". По ее словам, данная фотография символизирует нынешнее состояние всего украинского народа, судьба которого зависит от стран "коллективного" Запада.  

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел заметный прогресс в контрнаступлении украинской армии в зоне СВО. По мнению высокопоставленного чиновника, американские политики продолжат финансировать киевский режим.

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