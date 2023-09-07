Губернатор Петербурга посетил пострадавших в страшном ДТП в Ленобласти

Некоторые уже приходят в себя после случившегося

Трагедия на трассе в Ленинградской области. Там на группу из 11 несовершеннолетних велосипедисток из школы Олимпийского резерва во время тренировки наехал автомобиль сопровождения, в который на полной скорости врезался самосвал. Под колесами погибли две девушки, остальные получили серьезные травмы. Виновником ДТП, предварительно, назван водитель большегруза. Мужчина уже задержан, суд в ближайшее время выберет меру пресечения. Проверка ждёт транспортную компанию. Следователи также оценят действия сотрудников спортивного учреждения.

На обочине - искореженные велосипеды, шлемы, смятый автомобиль с надписями "Олимпийский резерв". Группа из 11 воспитанников спортивной школы в сопровождении тренера сегодня утром выехала на тренировку, и в них на полной скорости врезалась фура. Сотрудники интерната, которые первыми приехали на место трагедии, в состоянии шока.

Эта была группа девушек 14-15 лет, под руководством опытного тренера. Две спортсменки погибли на месте, остальные, в том числе и тренер, сейчас в больницах в тяжелом состоянии. С места аварии их отправили вертолетами.

"Состояние при поступлении девочки средней тяжести. Отмечается сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки. Ушиб брюшной стенки. В настоящее время девочка в реанимацию для наблюдения помещена. Получает все необходимое лечение", - сообщил Александр Гостимский, главный врач Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий.

"Грузовой автомобиль двигался в этой же полосе, в крайне правой. Совершил наезд на "Форд Макс", "Форд Макс", в свою очередь, совершил наезд на девочек-спортсменок", - отметил врио начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Водитель задержан, в полиции готовят ходатайство в суд об его аресте. По факту ДТП возбуждено два уголовных дела: за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей. А также в отношении транспортной компании, отправившей сотрудника в рейс с нарушением режима отдыха. Много вопросов у следствия и к спортивной школе.

"Учебное учреждение Курортного района Санкт-Петербурга также оказало услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, нарушив при организации велопробега требования безопасности при организации занятий с несовершеннолетними", - сообщила Мария Добрынина, руководитель пресс-службы Главного управления Следственного комитета Российской Федерации Ленинградской области.

Прямого запрета выезжать велогруппам на федеральные трассы российское законодательство не предусматривает. И по этой дороге велогруппы ездили и раньше - так говорят выпускники олимпийской школы. Но дорога ведь не всегда была такой скоростной многополосной магистралью.

Трасса "Скандинавия" считается самой опасной в регионе, водители зачастую не соблюдают здесь скоростной режим. Почему спортсмены оказались на таком опасном участке, когда рядом есть менее оживлённые дороги? Сейчас этим вопросом задается спортивная общественность Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Выбранный маршрут тренировки вызвал негодование в Российский Федерации велоспорта. Транспортный поток - особенно грузовой - на крупных трассах растет с каждым годом.

Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области взяли расследование трагедии под личный контроль. Глава Петербурга Александр Беглов сегодня посетил пострадавших в больнице. Некоторые уже приходят в себя после случившегося и успели позвонить родителям. Все участницы роковой тренировки - девушки из разных регионов России, занимаются велогонками с детства и мечтали продолжить спортивную карьеру именно в Санкт-Петербурге.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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