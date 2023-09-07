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Харрис заявила о готовности сменить Байдена на посту президента США

21:15
  • четверг
  • 07 сентября 2023

К концу потенциального второго срока ему исполнится уже 86 лет

Физическое и моральное состояние нынешнего американского лидера указывает на возможность преждевременного перехода президентских обязанностей вице-президенту США, передает информагентство Associated Press со ссылкой на комментарий Камалы Харрис.

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Как уточнили в агентстве, к концу потенциального второго президентского срока Байдену исполнится уже 86 лет.   

"Каждый вице-президент понимает, что, когда он приносит присягу, он должен очень четко осознавать, что ему, возможно, придется принять на себя обязанности президента", - заявила Харрис, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнула, что на данный момент политический истеблишмент США еще "не готов к такому исходу событий", однако в условиях геополитической нестабильности в мире довольно сложно давать какие-либо прогнозы.

Ранее журналисты издания The Guardian, ссылаясь на отрывок из еще неопубликованной книги американского журналиста Франклина Фоера "Последний политик", сообщили, что действующий президент США Джо Байден устал от своего "преклонного возраста".   

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