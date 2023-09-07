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Медведев назвал Маска последним адекватным человеком в Северной Америке

21:44
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Основатель Tesla оказался не робкого десятка

Американский предприниматель Илон Маск является самым "адекватным человеком" в США. Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Напомним, что накануне в СМИ начали появляться публикации, в которых описывалась история из автобиографии основателя компании Tesla Илона Маска. По данным новостного телеканала CNN, именно приказ миллиардера об отключении спутниковых систем Starlink в акватории Крыма предотвратил атаку украинских националистов на корабль российского флота.

"Если то, что написано в автобиографии – правда. То, кажется, что Маск – единственный адекватный в Северной Америке", - написал Медведев.

При этом политик подчеркнул, что на данный момент именно американский предприниматель является "мужиком с яйцами". По его словам, такими действиями Маск предотвратил развязывание "ядерной войны".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что согласие стран "коллективного" Запада на несение ВСУ ударов по территории Крыма является "поводом для войны". По мнению политика, такие действия США и ЕС приведут лишь к эскалации украинского кризиса.

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