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Центробанк снял ограничение на продажу наличной валюты россиянам

22:04
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Эту информацию уже подтвердили в пресс-службе регулятора

Банк России разрешил денежно-кредитным организациям продавать российским гражданам наличные иностранных валют без ограничений, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на анонимный источник.

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Как уточнили в агентстве, Центробанк убрал из распространенного ранее сообщения фразу о том, что отечественным денежно-кредитным организациям можно продавать российским гражданам только ту иностранную валюту, которая поступила в кассы после 9 апреля 2022 года. Примечательно, что в предыдущем сообщении Банка России такая строчка просто отсутствовала.

По данным РБК, анонимный источник из ЦБ России уже подтвердил эту информацию. Журналисты делового издания направили в пресс-службу регулятора запрос по поводу снятия части ограничений, которые были введены еще в марте 2022 года в качестве ответных мер на санкции стран "коллективного" Запада в отношении российских банков.  

При этом регулятор оставил неизменными ограничения на снятие наличной валюты со счетов и продлил их до 9 марта следующего года.

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