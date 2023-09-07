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Президент Грузии заявила, что не собирается уходить в отставку

22:22
  • четверг
  • 07 сентября 2023

Она продолжит посещать страны ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе очередного брифинга заявила, что не собирается уходить в отставку, несмотря на инициативу правящей партии страны.

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Напомним, что на прошлой неделе правящая партия Грузии инициировала процедуру импичмента в отношении действующего президента Саломе Зурабишвили. По словам лидера партии "Грузинская мечта" Ираклия Коба, такое решение принято на фоне "несогласованных визитов" президента в страны Европейского союза. Позднее импичмент в отношении Зурабишвили поддержал премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.     

"Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке", - заявила Зурабишвили, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом пока еще действующий президент подчеркнула, что, несмотря на предварительное решение правящей партии страны, она продолжит посещать страны ЕС для обсуждения членства Грузии в политическом объединении. По ее словам, официальные визиты в другие государства являются ее "конституционной обязанностью".

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