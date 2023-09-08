Украину предупредили о приближении "спирали смерти"

Численность населения страны уже не восстановится

Демографический кризис на Украине углубляется, страна рискует попасть в "спираль смерти", заявила член украинской Национальной академии наук Элла Либанова. Академик подчеркнула: даже в случае благоприятного для Киева исхода конфликта с Россией численность населения едва ли восстановится.

Либанова привела следующие факты: еще в 2001 году на Украине был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости в мире, в 1999-м страна по рождаемости была последней в Европе. Украинские демографы предупреждают: в 2023-2024 годах в стране ожидается падение общего коэффициента рождаемости до 0,71 – это самый низкий показатель, когда-либо зарегистрированный в мире. В результате население Украины может оказаться в спирали смерти.

Либанову больше всего беспокоит массовый отток за рубеж украинок репродуктивного возраста. Если их не удастся вернуть на родину, это станет серьезной проблемой. По данным Института демографии Национальной академии наук Украины, с начала конфликта Украину покинули пять миллионов человек, две трети из которых - женщины, передает РИА Новости.

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