Россия продолжает спецоперацию

Бойцы российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища чешский беспилотник Primoco One. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказал командир отряда с позывным "Сатурн".

Как уточнил военный, бойцы получили разведывательные данные о том, что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Объект визуализировали и сбили из ПЗРК.

Сбитый дрон упал в Каховское водохранилище. Понимая важность случившегося, военные решили достать аппарат, хотя сделать это было непросто — дно пересыхающего водохранилища сейчас напоминает болото.

Сбитый чешский беспилотник Primoco One стоимостью 550 тысяч евро уже передали для изучения российским специалистам, сообщает РИА Новости.

Ранее первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Москва запросила на 12 сентября экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за регулярных поставок западных вооружений киевскому режиму. Дипломат подчеркнул, что такие действия стран коллективного Запада лишь приводят к эскалации украинского кризиса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что, в частности, поставляемые Австралией на Украину БПЛА применяются военнослужащими ВСУ для ударов по объектам критической инфраструктуры, расположенных на территории России.

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