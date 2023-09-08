ФСБ обвинила жительницу Читы в госизмене за фото военных эшелонов

Возбуждено уголовное дело

Следователи Федеральной службы безопасности России (ФСБ) предъявили обвинение в государственной измене 21-летней жительнице Читы.

По данным следствия, девушка по заданию представителя Государственной пограничной службы Украины фотографировала эшелоны военной техники, следовавшие по железной дороге. Полученные фотографии и видеозаписи обвиняемая отправляла своему куратору. Эти данные могли быть использованы против Вооруженных сил и безопасности России.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене, до 2 ноября обвиняемая останется под стражей, сообщает ТАСС,

В августе сообщалось, что военнослужащий Балтийского флота Егор Тюкин обвинен в государственной измене. Уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения, его детали не разглашаются.

До того гражданин России Артур Катрычко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по статье о государственной измене. Он передавал Украине сведения, которые были известны ему в результате осуществления служебной деятельности и могли быть использованы против безопасности России.

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