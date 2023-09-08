Оскандалившаяся премьер Эстонии вцепилась в кресло мертвой хваткой

Бизнес мужа Каи Каллас связан с Россией

В Эстонии политический скандал. С учётом того, как вообще в Эстонии умеют скандалить. Неторопливо, негромко. Эстонцев возмутила жизнь премьер-министра страны Каи Каллас, которая призывала соотечественников и весь мир прекратить кровавый бизнес в России. И тут выяснилось, что её супруг - совладелец транспортной компании, которая регулярно занимается доставкой грузов в Россию. Кровавый бизнес?

Эстонцев немедленно опросили, что делать с таким премьером? 67 процентов сказали: в отставку. 27 говорят: пусть остается. 6 процентов просто задумались. Интересно получилось. Премьер-министр не знает, чем занимается её супруг? Какая-то пониженная социальная ответственность.

Если кто-то думает, что эстонский премьер раскаивается в том, что её муж плевал на санкции и забыл о солидарности с Украиной в погоне за длинным рублем, тот глубоко ошибается. Кая Каллас перешла в атаку!

"Я добровольно не уйду с поста премьера. Пусть оппозиция инициирует вотум недоверия, и если им удастся убедить большинство поддержать мою отставку, это будет законным инструментом. А давить на эмоции, ожидая, что мои нервы сдадут, - это не путь в рамках закона", - заявила она.

Не только у эстонцев крепкие нервы. В Латвии подсчитали, что с января этого года страна экспортировала в Россию товаров на 560 миллионов евро. Больше, чем в первом полугодии 2022-го: фармацевтические компании, фирмы, производящие средства гигиены, дистрибьюторы бытовой электроники, местные подразделения мировых производителей алкоголя. Некоторым торговля с Россией приносит более половины всех доходов. Как тут откажешься? Не отстаёт и Польша, главный наш оппонент. В Россию товары перекидывает и энергоносители закупает. На польских рынках журналисты обнаружили даже российские огурцы и помидоры.

Но отпор России дать всегда готовы. Конечно, одно дело лепить бойкие ролики, где бравые эстонские парни готовы встретиться лицом к лицу с русским медведем. Другое - пересчитывать деньги в своём кармане. Бабло побеждает зло? Кровавый бизнес, говорила она? В действительности всё не так как на самом деле.

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