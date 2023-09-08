Америка уничтожает Украины, считает он

Ситуация вокруг Украины будет обсуждаться среди других тем на предстоящем саммите "Большой двадцатки". Он откроется в субботу в столице Индии. Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Дели не поедут. Попытаются ли США воспользоваться этим, чтобы навязать участникам саммита дискуссию по Украине в выгодном для себя свете? Этот вопрос обсуждают в зарубежных СМИ. По их данным, Вашингтон предложит внести в итоговую декларацию резкое осуждение действий Москвы. Но в таком случае принять документ просто не удастся. Индия же будет настаивать, чтобы декларация саммита обязательно включала бы позиции России и Китая по конфликту на Украине.

Ситуацию вокруг Украины с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил директор Института политических исследований Сергей Марков.

"Америка от своей линии не отступит. Здесь мы прямо скажем, что в Америке нет вообще никакой поддержки Украины. Америка не поддерживает Украину, а убивает ее. И вообще Америка оккупирует Украину. А Зеленский – это не лидер Украины, а марионетка и главный убийца Украины, непосредственный исполнитель. 300-400 тысяч человек уже погибло, и сейчас они собираются еще дальше перемалывать людей по принципу "до последнего украинца", - заявил Марков.

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