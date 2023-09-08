В России начались трехдневные выборы

Выборы разного уровня проходят в 85 российских регионах

В 85 регионах России сегодня открываются избирательные участки для проведения выборов различных уровней. В них, как ожидается, примут участие более 60 миллионов граждан. Многие жители Дальнего Востока и Сибири уже проголосовали.

В Приморье и на Чукотке, в Красноярском крае, в Новосибирской и Тюменской областях выбирают губернаторов. Всего же глав регионов изберут в 21 субъекте.

Впервые, при повышенных мерах безопасности, участие в голосовании примут жители новых российских регионов. В Донецкой и Луганской республиках пройдут выборы в народные советы. В Херсонской и Запорожской областях ­- в законодательные собрания.

Уже начал работу информационный центр ЦИК, где аккумулируются все данные. У жителей 24-х субъектов, в том числе у москвичей, которым предстоит выбрать мэра, в этом году есть возможность проголосовать дистанционно. Этим способом решили воспользоваться более 1,2 млн человек.



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