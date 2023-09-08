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Минобороны показало архивы об освобождении Донбасса в 1943 году

09:01
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Город был крупнейшим опорным пунктом нацистов в регионе

80 лет назад от немецких оккупантов бойцы Красной армии освободили Донецк. К этой важной дате Минобороны России запустило интернет-портал, на котором опубликованы исторические документы.

Город тогда был превращен нацистами в крупнейший опорный пункт в регионе. Красноармейцы начали наступление с нескольких направлений, штурмовали Донецк бойцы 5-й ударной армии: они отрезали пути отхода, взрывали мосты, уничтожали вражеские командные пункты и объекты в тылу.

В ходе ожесточённых уличных боёв советские воины очищали от фашистов дом за домом. Красное знамя над зданием Драматического театра водрузили солдат Жуйков и сержант Герасименко. Вечером того же дня Москва салютовала освободителям Донбасса 20-ю артиллерийскими залпами из 224 орудий.
 

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