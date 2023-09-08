В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Старший лейтенант Иван Зеленков в одном из сёл в глубине обороны заметил пожар разгоравшийся у артиллерийского склада и оперативно приступил к эвакуации мирный жителей. Рискуя жизнью, Иван совершил 15 выездов в опасный район, в который летели осколки детонирующих боеприпасов и спас более 80 человек, среди которых 20 детей и 10 людей пожилого возраста.

Экипаж артиллерийского орудия, которым руководил рядовой Андрей Ерусланов, под плотным огнем неонацистов поддерживал наступление наших бойцов на позиции ВСУ. Благодаря грамотному командованию Андрея и профессионализму его подчиненных были уничтожены пять единиц бронетехники и более 20 боевиков.

Лейтенант медицинской службы Никита Ищенко, находясь на эвакуационном пункте, увидел, что позиции наших бойцов на передовой подверглись ракетному удару с позиций неонацистов. Никита вместе с сослуживцами оперативно выдвинулся на место, оказал неотложную помощь пострадавшим, а затем организовал их эвакуацию в безопасный район.

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