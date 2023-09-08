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Кадры боевой работы танкистов в зоне СВО

09:04
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Танкисты успешно уничтожают артиллерию и бронетехнику противника

Министерство обороны опубликовало новые кадры боевой работы танкистов Западного военного округа. Мощный удар по переднему краю обороны противника на Купянском направлении нанесли экипажей танков Т-80, обеспечив стремительное наступление наших мотострелковых подразделений. Танкисты успешно уничтожают артиллерию и бронетехнику неонацистов с закрытых огневых позиций и прямой наводкой. Корректировать огонь экипажам помогают расчёты беспилотников.

"Главное - грамотная работа и слаженность экипажа, и все нормально. Ребята дружные, молодцы. Друг друга все понимаем. Коллектив сам по себе, рота, батальон все как единое целое. Ротный, старшина у нас вот такие ребята. Техника добрая, как конь, знаешь. Если за ней ухаживать, она тебе и отвечает тем же. Не подводит, все хорошо", - говорит позывной "Козак", командир танка Т-80БВ.

Сокрушительные удары по военным объектам ВСУ наносит и наша авиация. Экипажи штурмовиков Су-25 выпускают ракеты на предельно низких высотах. Поразив цель противника, летчики выполняют защитный маневр, выпускают тепловые ловушки и возвращаются на аэродром базирования, где самолеты тут же начинают готовить к новым боевым вылетам.

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