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Посольство России ответило на заявления США о санкциях из-за выборов

09:13
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Жителям новых регионов России грозят последствиями

Заявления американских властей о возможности новых санкций в свете выборов в России не смогут запугать россиян и всех, кто понимает истинную природу конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне, опубликованном в четверг, 7 сентября.

В Telegram-канале дипломатической миссии ответили на заявления высокопоставленных чиновников администрации о якобы нелегитимности выборов в новых регионах России.

В посольстве отметили, что американские власти не расстаются с закоренелой привычкой вмешиваться во внутренние дела других стран, но они "жестоко ошибаются, думая, что смогут запугать рестрикциями нас и всех понимающих истинную природу конфликта на Украине".

В Центризбиркоме ранее рассказали, что проголосовать дистанционно на предстоящих в России выборах хотят более 1,2 млн человек. В Москве число участников ДЭГ неизвестно, поскольку там предварительная подача заявления не требуется.

Российский лидер Владимир Путин планирует голосовать на выборах мэра Москвы онлайн, поскольку у него "достаточно напряженный" рабочий график.

Украина и Запад не признают ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым и Севастополь российскими регионами. Киев утверждает, что это по-прежнему украинские территории, "незаконно аннексированные" и "оккупированные" Россией. На этом основании западные страны и украинские власти заявляют о якобы нелегитимности выборов, проходящих в данных регионах, по российскому законодательству, а местных жителей пугают наказанием за участие в голосовании.

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