На ВЭФ приедут представители 10 стран

Форум откроется 10 сентября

Делегации из Белоруссии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, КНДР, Лаоса, Мьянмы, Сингапура и Филиппин ожидаются на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом в пятницу, 8 сентября, рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.

Там уточнили, что иностранные гости из этих стран участвуют в деловой программе форума, а с рядом делегаций у членов правительства региона запланированы встречи — как на уровне губернатора, так и на уровне его первого заместителя, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Китай будет представлен на ВЭФ на уровне вице-премьера Госсовета. Председатель КНР Си Цзиньпин лично не приедет на форум, который состоится 10-13 сентября.

В Пекине не стали уточнять, с чем связано такое решение, однако ранее китайский лидер отказался ехать на саммит "Большой двадцатки" в Индии, чем сильно огорчил президента США Джо Байдена, рассчитывавшего на личную встречу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"