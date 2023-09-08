Порт Одессы подвергся массированному удару дронов ВС России

Зафиксирован также прилет ракеты Х-59

Сигналы воздушной тревоги ревели всю ночь в Одессе и области, а также в оккупированной части Запорожской, Николаевской и Харьковской областях. Портовую инфраструктуру Одесской области третью ночь подряд атаковали российские "Герани".

По данным "Военкоров Русской Весны", минувшей ночью в результате атаки повреждены объекты припортовой инфраструктуры, элеваторы и административное здание. Эксперты отмечают, что при такой интенсивности ударов Украина может вскоре лишиться всех своих портов.

Украинские Telegram-каналы утверждают, что один из ударов был нанесен ракетой Х-59, выпущенной штурмовиком Су-35. Сообщается о пожарах в районах одесских и николаевских портов.

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