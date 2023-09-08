ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порт Одессы подвергся массированному удару дронов ВС России

08:57
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Зафиксирован также прилет ракеты Х-59

Сигналы воздушной тревоги ревели всю ночь в Одессе и области, а также в оккупированной части Запорожской, Николаевской и Харьковской областях. Портовую инфраструктуру Одесской области третью ночь подряд атаковали российские "Герани".

Удар ВС России повредил портовую инфраструктуру в Одесской области
Киев предупредили о готовности России взять Одессу и Харьков

По данным "Военкоров Русской Весны", минувшей ночью в результате атаки повреждены объекты припортовой инфраструктуры, элеваторы и административное здание. Эксперты отмечают, что при такой интенсивности ударов Украина может вскоре лишиться всех своих портов.

Украинские Telegram-каналы утверждают, что один из ударов был нанесен ракетой Х-59, выпущенной штурмовиком Су-35. Сообщается о пожарах в районах одесских и николаевских портов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удар по критической инфраструктуре Украины
Удар по критической инфраструктуре Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.