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Голосование на выборах мэра Москвы началось в штатном режиме

09:07
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Работают более 2 тысяч избирательных участков

В Москве в штатном режиме началось голосование на выборах мэра столицы. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Распахнули двери более 2 тысяч избирательных участков в Москве, на сию минуту информация о каких-либо нарушениях не поступала, поэтому будем надеяться, что и в ближайшие три дня мы проработаем штатно, организованно, без нарушений", – отметила Кириллова.

В столице проходят выборы мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов также выбирают депутатов представительных органов местного самоуправления.

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