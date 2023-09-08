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ВСУ провалили запланированный блицкриг в Запорожье

09:22
  • пятница
  • 08 сентября 2023

Противник не сумел прорвать первую линию российской обороны

ВСУ так и не сумели прорвать первую линию российской обороны в Запорожской области. Тактика блицкрига, на которую рассчитывали в Киеве, провалилась, заявил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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По словам Рогова, украинский блицкриг превратился в "блицкрик". Подразделения ВСУ перемалываются российскими войсками. Украинские части за три месяца контрнаступления смогли лишь незначительно продвинуться в серой зоне – при этом они постоянно находятся под постоянным огнем артиллерии ВС России.

Тем временем в США отмечают, что в ВСУ начались разговоры о свержении президента Украины Владимира Зеленского. По словам бывшего советника главы Пентагона полковника Макгрегора, подобные дискуссии не единичны. В Вашингтоне объясняют рост таких настроений с колоссальными потерями в рядах украинской армии, которые оцениваются в 400 тысяч человек, передает РИА Новости.

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