Президент поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса от нацистов

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что подвиг советских солдат в Великую Отечественную войну вел ополченцев Донбасса девять лет назад в их борьбе.

Российский лидер поздравил граждан с 80-летием освобождения Донбасса от нацистских захватчиков, напомнив о подвигах советских солдат.

Этот пример, по словам президента, "вел их потомков — ополченцев Донбасса, умножал их отвагу и стойкость в новой схватке с нацизмом, дал внукам и правнукам победителей сил, чтобы отстоять свою землю, свою культуру, язык, наследие", сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию по защите Донбасса, одной из целей которой является денацификация Украины.

На совещании по подготовке к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, которое будем отмечать в 2025 году, Путин отметил, что в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит. Он снова проявляется в той же русофобии и антисемитизме, а героизация нацистских преступников — прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах и на Украине — стали нормой.

До этого Путин в поздравлении севастопольцев с 240-летием основания города отмечал их выдержку и решимость, подчеркнув, что жители Севастополя — достойные наследники своих отцов, дедов и прадедов. Горожане твердо отстаивают и защищают свой выбор вернуться в Россию.

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