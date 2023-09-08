МИД: задержание Геворкяна — попытка поссорить Россию и Армению

Ведомство прокомментировало задержание обозревателя Sputnik Армения

Задержание в Армении обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна, а также блогера Микаэла Бадаляна — это провокация. За ней стоят силы, заинтересованные в том, чтобы посеять ненависть и страх между Москвой и Ереваном. Такое заявление в пятницу, 8 сентября, сделало российское Министерство иностранных дел.

Ведомство указало на то, что в последнее время в информационном пространстве Армении превалирует тенденция на однобокую и негативную информацию о России.

При этом МИД выразил встревоженность ростом в Армении числа медиаструктур с прозападным уклоном, нацеленным на дискредитацию России.

Российская сторона считает недопустимыми попытки разжигания вражды между Москвой и Ереваном за счет обвинения России во всех бедах армянского народа, цитирует заявление внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Ашот Геворкян и Микаэл Бадалян задержаны в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия. Следственный комитет Армении подтвердил возбуждение дела и задержал Геворкяна и Бадаляна на 72 часа.

Адвокат Геворкяна заявила, что намерена опротестовать решение о задержании фигурантов, а также подчеркнула, что оружие, найденное в машине журналиста Sputnik Армения, принадлежит другому человеку, сообщает ТАСС.

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